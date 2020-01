Pisano: "Contento di esser tornato a Pisa, meritavamo la vittoria"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Pisa Eros Pisano ha parlato dopo il pareggio interno contro la Juve Stabia: "Della stagione con Ventura conservo ricordi indelebili, abbiamo sfiorato un sogno. Sono veramente contento di essere tornato, sono stato accolto molto bene. Ora devo rimettere un po’ di minuti nelle gambe. Ho bisogno di allenarmi e giocare con continuità - riporta TuttoPisa.com -. Per me è importante tornare in campo e riprovare emozioni che mi sono mancate, è stato un bel rientro, peccato per il risultato ma dobbiamo già pensare alla prossima gara con la Cremonese. Il nostro gruppo è coeso, c’è entusiasmo e una grande unione che si vede anche in campo. Quella di oggi è quasi come una sconfitta per come è venuta ma abbiamo giocato bene, meritavamo la vittoria. Non ci resta che prepararci al meglio per venerdì. Se continuiamo con questa mentalità i punti arriveranno. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, bisogna dare continuità ai nostri risultati ed essere un po’ più concentrati e furbi nella gestione. Ci lavoreremo".