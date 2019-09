Pordenone, Barison: "I calci piazzati la nostra arma in più"

© foto di Federico Gaetano

Alberto Barison, match winner di Pordenone-Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "Sono contento, soprattutto per come è andata la partita, per i tre punti e per il gol. È un'emozione bellissima segnare davanti al nostro pubblico. Burrai sa calciare benissimo le punizioni, l'anno scorso è stato uno dei nostri punti di forza, speriamo lo sia anche quest'anno. Le palle inattive possono essere molto importanti. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, dopo il gol ci siamo abbassati un po', ma ci siamo difesi bene e tutti insieme, dagli attaccanti ai difensori. Speriamo di portare più entusiasmo possibile, ringraziamo i tifosi perché non è facile venire ad Udine. Speriamo di ripagarli. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di dare il meglio come fatto oggi e nelle scorse partite. Dobbiamo impegnarci tanto in allenamento e credo che ci toglieremo tante soddisfazioni".