Pordenone, Berrettoni: "Difficoltà normali, ma questa squadra ha potenzialità importanti"

Il direttore sportivo del Pordenone Emanuele Berrettoni ha parlato al Gazzettino del momento della squadra tracciando un primo bilancio in questa pausa della Serie B: “Questa squadra ha potenzialità importanti, siamo in linea coi programmi di inizio stagione che è il consolidamento nella categoria in un’ottica triennale. Abbiamo ringiovanito la rosa, cambiato tanto e soprattutto, per la prima volta, creato un parco giocatori di proprietà. - continua Berrettoni - Avevamo messo in preventivo qualche difficoltà iniziale, considerando il momento d’emergenza sanitaria, c’è stato pochissimo tempo per conoscersi, amalgamarsi e soprattutto allenarsi. Se i nuovi si sono subito integrati nella nostra famiglia è anche merito dei senatori, spina dorsale di questo gruppo, ragazzi di grandi qualità prima morali e poi professionali. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma sono sicuro che con il tempo la squadra maturerà e darà grosse soddisfazioni”.