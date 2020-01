Pordenone, Bocalon: "Mi hanno voluto fortemente, grande occasione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante Riccardo Bocalon si è presentato questo pomeriggio alla piazza di Pordenone tornando anche sull’addio al Venezia: “Questo club mi ha voluto fortemente, entro in punta di piedi in una squadra che sta facendo bene e voglio dare una mano senza spostare gli equilibri. La classifica parla da sola, dobbiamo puntare a conquistare la salvezza il prima possibile e poi sognare in grande. La panchina non è mai stato un problema, ma battaglierò sempre per conquistarmi un posto. A 31 ho fatto tutti i moduli possibili e immaginabili, ho vinto due campionati con il 4-3-1-2 che è il modulo che più si adatta alle mie caratteristiche. Il mio obiettivo è migliorarmi ancora e magari andare in doppia cifra, mi ma mancano sette gol e se li faccio ne beneficia tutta la squadra. Questa è una grande occasione per me. - continua Bocalon come riporta Trivenetogoal.it - Lasciare Venezia è stato difficile, ma ho guardato a cosa mi è stato messo sul piatto. Da un lato una società che mi ha voluto fortemente e che ha fatto degli sforzi ,dall’altro un’altra società che non ha fatto niente per tenermi. La scelta era facile. A Venezia sono anche stato contestato, probabilmente a causa dei sei mesi scorsi e della retrocessione. So di aver fatto il mio e che la gente da me si aspettava tanto sopratutto perché rappresentavo la squadra della mia città, ma la critica fa parte del gioco”.