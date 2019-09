Pordenone, Burrai: "Ora servono anche punti fuori casa"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Un pari ottenuto in rimonta, ma il Pordenone non ha la minima intenzione di fermarsi: e ora, archiviata la pratica Benevento, ha messo nel mirino il Chievo. A margine del confronto con i sanniti, di tutto ciò, ne ha parlato il centrocampista dei ramarri Salvatore Burrai: "Sappiamo che sui calci piazzati abbiamo carte importanti da giocare, dato che sia Barison che Camporese che De Agostini sono dei grandi saltatori, ma era più che altro importante tornare subito a far punti, c’era rammarico dopo il risultato di Livorno, secondo me un po’ bugiardo. E ora dobbiamo cercare di far punti anche fuori casa: il Chievo è una squadra fortissima, ma andremo al Bentegodi consapevoli delle nostre qualità. Del resto nessuno finora ci ha messo talmente sotto da pensare di non poter fare punti. Siamo fiduciosi.”

E conclude: “La Serie B è difficile: tanti giocatori fisici e margini d’errore minori rispetto alla Lega Pro. Abbiamo incontrato squadre forti ma ci siamo comportati bene, da vero gruppo”.