Pordenone, Camporese dopo il rinnovo: "Sono felice. Voglio togliermi altre soddisfazioni"

In calce alla nota circa il suo rinnovo di contratto con il Pordenone Michele Camporese, difensore centrale prodotto del vivaio della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono molto felice – ha dichiarato – di prolungare il mio legame con il Pordenone, un club in cui mi trovo molto bene. Nella prima annata ci siamo tolti delle bellissime soddisfazioni e ce ne vogliamo togliere ancora. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia che hanno in me. Ad Ascoli abbiamo ottenuto la prima meritata vittoria in campionato e adesso puntiamo a dare continuità al nostro percorso”.