Pordenone, Ciurria: "Non abbiamo grandi nomi in rosa, ma siamo una grande squadra"

Ciurria, centravanti di Tesser nel Pordenone, parla ai microfoni di DAZN dopo la bella prestazione della sua squadra che vince 2-0 sul campo del Cittadella. Queste le sue parole:

Com'è andata questa partita?

"Abbiamo sfruttato al melgio questo turno infrasettimanale contro una squadra che interpreta nel migliore dei modi il campionato di B. Abbiamo fatto una grande prestazione".

Cosa è successo questa settimana?

"Nell'arco di un campionato è normale avere un calo, ma abbiamo reagito di essere una grande squadra. La prestazione di oggi lo dimostra".

Cosa vi ha detto Tesser oggi prima di scendere in campo?

"Secondo me siamo una squadra simile al Cittadella. Non abbiamo grandi nomi come Empoli, Frosinone e Benevento, ma diamo il mille per mille e questo fa la differenza".

Più difficile un rigore con il pubblico o senza?

"Con il pubblico che ti fischia contro. Mi sono concentrato e l'ho messa lì"



Com'è giocare senza pubblico?

"Diciamo che con il pubblico in casa ci da una mano. Se sei concentrato non ti influenza più di tanto".

E' vero che Tesser ti ha detto 'Guarda che devi giocare 90 minuti non 82'?

"Si lo avevo sentito, solo che ero stanco. Il mister giustamente vuole che corra sempre"

A chi dedichi la partita?

"Dedica alla mia famiglia che è sempre con me".