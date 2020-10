Pordenone, Diaw: "Vicenza ha l'entusiasmo della neopromossa, ci prendiamo il punto"

Ha cambiato maglia ma non ha perso il vizio del gol Davide Diaw, autore del momentaneo vantaggio del Pordenone nella gara contro il Vicenza, conclusasi sull'1-1. Al termine dei 90 minuti l'attaccante friulano ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei Ramarri:

"Sono contento di aver fatto gol, peccato non essere riusciti a tenere il risultato. Abbiamo saputo soffrire ma abbiamo preso gol su un episodio un po' così. Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte, che ha tutto l'entusiasmo e la voglia di stupire di una neopromossa, ha giocatori forti che conoscono la categoria e sapevamo che non era facile. Era una partita diversa rispetto a quella di Lecce, più fisica. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, purtroppo non abbiamo mantenuto il risultato ma ci prendiamo il punto avendo adesso due settimane per riposare."

E' una stagione anomala, c'è stato poco tempo per lavorare nel pre campionato, a che punto sei nel lavoro con Tesser?

"Mi sono trovato subito bene perché il modulo è lo stesso con cui gioca il Cittadella, quindi è stato più facile inserirmi. Il mister mi ha dato una grande mano, abbiamo cominciato subito a lavorare tutti insieme sui movimenti da fare e sui dettami dell'allenatore. La squadra è rodata perché lo zoccolo duro è rimasto dall'anno scorso. Ringrazio lo staff e i ragazzi che mi hanno accolto alla grande."

Il Presidente aveva chiesto di giocare l'anno del centenario in Serie B e sarà così, ora qual è l'obiettivo stagionale del Pordenone?

"Quello che è stato fatto l'anno scorso è qualcosa di grande ma sappiamo che bisogna azzerare tutto e ripartire. Penso che il primo obiettivo sia la salvezza, da guadagnare partita per partita, non pensando a lungo termine perché può essere solamente deleterio. Salvezza da raggiungere il prima possibile poi, se ci sarà ancora tempo, provare a raggiungere qualcosa in più."

Anche oggi tua figlia ha "predetto" i tuoi gol?

"Sì, oggi mi ha detto che ne avrei fatti dieci, mi sono fermato a uno, ma ogni volta che me lo dice mi porta fortuna".