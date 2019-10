© foto di Uff. Stampa Pordenone

Il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa ha parlato al Messaggero Veneto del momento della squadra allontanando però i play off: “Eravamo partiti per fare il meglio possibile, convinti che il gruppo avesse la sua identità. Abbiamo dato seguito a quanto fatto lo scorso anno con una squadra che attacca e difende in undici senza individualismi. - continua Lovisa jr – Play off? La Serie B è lunga, adesso non ha senso sbilanciarsi. Credo che solo a fine dicembre, in base alla posizione che occuperemo, si potranno fare valutazioni più precise”.