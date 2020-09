Pordenone, Lovisa: "Mercato mirato ad abbassare l'età media. Burrai? Offerta irrinunciabile"

"La volontà è di chiudere le tre operazioni entro la fine del weekend successivo, in modo tale che l’allenatore possa lavorare con il gruppo al completo nelle due settimane che precedono il via del campionato». Sulle colonne del Messaggero Veneto Matteo Lovisa, responsabile dell’area tecnica del Pordenone, “anticipa” le prossime mosse, che porteranno in neroverde un portiere e un attaccante oltre che un regista alla luce dell’addio di Burrai direzione Perugia, con Falasco che farà il percorso inverso. Un’operazione che Lovisa spiega così: "Il nostro obiettivo, in questa finestra di mercato, è sempre stato quello di abbassare l’età media: ingaggiando Falasco abbiamo portato freschezza sulla corsia di sinistra. A Sasà hanno fatto un’offerta irrinunciabile: il suo “sì” fa parte del gioco".