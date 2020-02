Pordenone, Lovisa: "Non siamo quelli di 2 mesi fa. Ma fa parte del gioco"

© foto di Uff. Stampa Pordenone

Il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa dalle colonne del Messaggero Veneto parla del momento di flessione dei neroverdi spiegando che le prossime quattro-cinque gare saranno decisive per capire dove potrà arrivare la squadra friulana: “Ora vogliamo andare a Benevento a fare punti e poi le successive quattro gare ci diranno che campionato possiamo disputare. - continua Lovisa - Nelle ultime tre gare non abbiamo mai dato la sensazione di essere il gruppo visto a Frosinone, certo non siamo quelli di due mesi fa, ma fa parte del gioco. Sta al mister vedere se cambiare qualcosa, è un compito suo, noi pensiamo che abbiamo allestito una buona rosa per la serie B”.