Pordenone, possibile trasferimento al Nereo Rocco di Trieste per alcune gare

Il Pordenone potrebbe essere costretto a traslocare dallo Stadio Friuli di Udine alla ripartenza del campionato, quantomeno per le sfide a Pisa e Salernitana. Lo scrive Il Gazzettino spiegando che a causa del fitto calendario di Serie A e Serie B i neroverdi si troverebbero a giocare nelle stesse date dell'Udinese in casa con i bianconeri che ovviamente hanno la precedenza sullo stadio friulano. Per questo si starebbe ragionando di un trasferimento al Nereo Rocco di Trieste per alcune partite come appunto quelle contro i toscani e i campani. C'è però un dettaglio da non sottovalutare, la possibilità che la Triestina giochi i play off e che in quelle date lo stadio giuliano sia occupato.