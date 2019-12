Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cosenza-Pordenone, il vice-tecnico dei ramarri Mark Strukelj - in panchina a causa della squalifica di Tesser - ha così commentato il successo del Marulla: "Non è stato facile, il Cosenza ha avuto le sue occasioni ma credo che nel complesso abbiamo meritato la vittoria. La classifica è molto corta, bastano due risultati negativi o positivi per stravolgerne le posizioni - sottolinea il vice-allenatore, come riportato dal sito ufficiale del Pordenone -. Il nostro cammino è importante fino ad ora, cerchiamo di fare il meglio possibile".