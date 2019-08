Pordenone, Tedino richiama Bombagi e Magnaghi: li vuole a Teramo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ritorna sul passato mister Tedino, tecnico di un ambizioso Teramo che sta completando la sua rosa. Secondo quanto riferito da rete8.it, il club abruzzese avrebbe richiesto al Pordenone l’attaccante Simone Magnaghi e la mezzala Francesco Bombagi, che in neroverde parrebbe chiusa dall'ingaggio di Pasa. Qualora si concretizzasse l'accordo con Bombagi, che come Magnaghi è legati ai friulani fino al 2021, in casa Teramo, si metterebbe un blocco alla pista che porta a Pedro Costa Ferreira, che chiede un triennale a cifre importanti.