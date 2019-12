© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cosenza: “Sarà una partita importante, contro una squadra che sta molto bene e ha buona qualità, ma noi cercheremo di portare a casa il risultato e non sarà facile, servirà una grande prestazione. Il Cosenza viene da una stagione importante e si sono rinforzati, mi hanno fatto una bella impressione. - continua Tesser come si legge sul sito del club – La squadra sta bene e questo complicherà felicemente il mio lavoro nello scegliere chi schierare, è bello avere tutta la rosa a disposizione. Squalifica? Non ho voluto parlare: ho fatto un errore, l’argomento è chiuso. Mi dispiace lasciare soli i giocatori quando giocano, fortunatamente mi è successo poche volte in carriera, ma è stato un momento di adrenalina.”