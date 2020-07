Pordenone, Tesser: "A Crotone per giocarcela con la nostra identità"

Trentaquattresima giornata di Serie BKT (quindicesima di ritorno) per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde fa visita al Crotone allo stadio Scida.

Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara nella conferenza stampa:

“Sfida importante perchè lo dice la classifica: si affrontano la seconda e la terza. A cinque turni dalla fine del campionato. Non credo sarà comunque decisiva, in nessun caso. La storia di questa stagione lo racconta: ogni giornata può succedere di tutto. In particolare in questa fase, con gare molto ravvicinate. Noi siamo lì e ce la giochiamo, anche in un campo come quello di Crotone. Facendo la nostra partita, con la nostra identità”.

“Il Crotone è in grandi condizioni, ha vinto con il Benevento e poi a Cittadella. Una squadra con notevole forza, con giocatori di gol e tecnica come Simy e Messias. Giocano un gran calcio, sono organizzati, hanno fisicità e tecnica”.

“Recuperiamo, anche se solo con un allenamento sulle gambe, Gavazzi e Gasbarro. Restano fuori Di Gregorio e Strizzolo. Rientra Camporese dalla squalifica. La formazione? Avendo giocato venerdì c’è sicuramente stanchezza. La continuità delle ultime settimane ha dato risultati importanti, dovrò però valutare bene le condizioni di tutti prima di decidere chi far partire dall’inizio”.