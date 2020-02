vedi letture

Pordenone, Tesser: "Ci portiamo il fardello del momento no"

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla Dacia Arena, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha così commentato il KO interno contro il Chievo: "Purtroppo ci portiamo il fardello di un momento un po' così. Abbiamo consegnato l'inizio della partita a loro e non siamo riusciti a reagire soprattutto durante i primi 25 minuti. Non abbiamo grande esperienza in B - ammette l'ex Novara, come riportato dal sito ufficiale dei ramarri -, la nostra squadra vive sulla compattezza e sull'entusiasmo. Quando non riusciamo ad esprimere certe qualità facciamo fatica".