© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Pordenone-Pescara, il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha così commentato il KO interno della Dacia Arena: "Quella di oggi è stata una giornata no, il Pescara ha meritato e ci è stato superiore sotto ogni punto di vista. Abbiamo giocato una delle nostre partite più brutte, venendo puniti da una squadra forte - ammette l'ex Novara, come riportato da Trivenetogoal -. Sicuramente non è mancato l'impegno, ma abbiamo sbagliato tutto il resto".