Pordenone, Tesser: "Partita con poca qualità, il Pisa ha sbagliato meno"

Si interrompe dopo sei giornate la serie positiva del Pordenone, sconfitto di misura a Pisa. Il tecnico dei friulani AttilioTesser analizza la sfida in sala stampa.

Cosa è mancato in particolare?

"Non abbiamo fatto una buona partita, prendendo un gol a inizio secondo tempo su un disimpegno facile. Peccato perchè nella seconda parte abbiamo avuto due grosse occasioni per pareggiare. Abbiamo attaccato con tutte le nostre forze ma senza creare grossi pericoli al Pisa nemmeno quando è rimasto in dieci uomini".

Perchè si è giocato così presto i cinque cambi?

"Ho provato subito a dare un'inerzia diversa alla gara, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato su un campo pesante ed è venuta fuori una partita intensa e poco qualitativa nella quale ha vinto chi ha sbagliato meno. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni avute".

Cosa dirà alla squadra in vista del Brescia?

"Ne parleremo domani in spogliatoio, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e fare una grande partita per cercare di prenderci i tre punti".