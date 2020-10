Pordenone, Tesser: "Vogliamo passare il turno di Coppa". Diaw fuori dai convocati

In vista della sfida di Coppa Italia contro il Monza il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa dell'importanza della sfida e dello stato della squadra: “La Coppa Italia ha un significato importante e per questo vogliamo passare il turno. Tutti sappiamo quanto sia forte a livello di rosa il Monza, chiunque gioca offre solide garanzie e credo che vedremo tanti cambi. - continua Tesser come riporta Trivenetogoal.it - Mallamo partirà dal primo minuto e vorrei portarlo a 45 minuti come Scavone. Davanti giocheranno Butic e Musiolik. Stiamo facendo recuperare giocatori che hanno speso molto e che hanno qualche acciacco in vista di Ascoli”

Sino 22 i convocati dell'allenatore per la sfida interna coi brianzoli. Assente l'attaccante Diaw, con i giovani Secli e Banse convocati nel reparto offensivo. Out anche Bassoli in difesa. Questa la lista completa:

Portieri: Bindi, Perisan

Difensori: Barison, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti, Scavone, Zammarini

Attaccanti: Banse, Butić, Ciurria, Musiolik, Secli