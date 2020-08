Pordenone, umiltà Tremolada: "Sono a disposizione, conta il gruppo"

“Io sono sempre a disposizione dell’allenatore, sta a lui schierarmi quando lo ritiene opportuno. Ci sono tanti calciatori validi in formazione, abbiamo trovato una quadratura e ogni scelta è fatta per il bene del Pordenone. Sono felicissimo per la rete, questa squadra ha ancora tanta voglia di stupire, adesso sognare è lecito perché ci sentiamo bene e possiamo ancora fare molto. Non era facile contro una rosa esperta come quella del Frosinone. Il segreto? Spesso si abusa della parola gruppo e sembra una delle tante frasi fatte del mondo del calcio, ma posso assicurarvi che è proprio la compattezza dello spogliatoio a fare la differenza. Ora sotto con la seconda partita, dobbiamo chiudere la pratica e meritarci la finale". Così Luca Tremolada ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo aver segnato un gol che profuma di serie A.