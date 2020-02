vedi letture

Pres. Benevento: "Vogliamo imitare l’Atalanta. Non rifiuterei una collaborazione col Napoli"

Intervenuto quest'oggi sulle frequenze di di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha così parlato del percorso dei suoi: “I fratelli Inzaghi pare stiano facendo una gara tra di loro a chi fa meglio. La Lazio sta facendo un campionato eccezionale, anche se con qualche difficoltà, mentre noi stiamo dando molto di più di quanto ci potessimo aspettare. Il Benevento ha chiuso il campionato scorso in semifinale di playoff ma spesi belle parole ai miei ragazzi. Abbiamo delle ottime qualità ma dobbiamo curare ancora qualche aspetto per poter salire e restare in Serie A. Il Benevento in A non sarebbe una meteora. L’Atalanta sta dimostrando di poter fare calcio sul serio ma dieci anni fa era in Serie B. Sono dodici anni che lavoriamo per fare bene e per crescere tutti insieme. Puntiamo molto sul settore giovanile e purtroppo i ragazzi fuggono tutti ai club del nord. Noi vogliamo imitare l’Atalanta e quei club del nord per costruire qualcosa di importante qui al sud. Io sono per le cooperative e per le società. Non rifiuterei mai una collaborazione con il Napoli ma ricordo che i matrimoni si fanno in due”.