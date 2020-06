Pres. Cittadella: "Vincere a Frosinone sarebbe degno epilogo per quanto accaduto due anni fa"

Vittoria per 2-0 sul campo del Livorno per il Cittadella del presidente Andrea Gabrielli. Il numero uno dei veneti dopo il successo del 'Picchi' ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne di TrivenetoGoal.it: "Sembrava un debutto estivo Rientrare con una vittoria rappresenta un grande segnale che ci siamo dati, ci portiamo a casa tre punti pesantissimi e dobbiamo essere soddisfatti. La vittoria di Livorno ci restituisce l’ideale serenità mentale per affrontare le rimanenti partite con lo spirito giusto. Sulla carta la classifica è davvero lusinghiera. È il termine giusto da usare per descrivere l’attuale posizione, e qui mi fermo. Io infatti resto cauto e metto sempre la salvezza davanti e prima di tutto. Voglio vedere la nostra graduatoria con il 5 come prima cifra, dopo si cominceranno a fare altri ragionamenti".

Gabrielli poi si concentra anche sul prossimo avversario della compagine di Roberto Venturato, il Frosinone: "Ha un bello stadio, è un bel posto per giocare a calcio. Se questa volta riuscissimo a fare il colpaccio, sarebbe un degno epilogo dopo quanto vissuto due stagioni fa"