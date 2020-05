Pres. Crotone: "Se non riprendiamo, c'è un regolamento: l'importante è non far pasticci"

All'interno della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il presidente del Crotone Gianni Vrenna: “Per la ripresa del campionato in A giocano gli interessi di parte, mi pare però sia stato raggiunto l'accordo per riniziare. E anche a noi piacerebbe ripartire, ma con garanzie, e adesso è arrivato il momento di prendere decisioni nette: i tempi si stanno dilatando enormemente, e il rischio è di compromettere anche la prossima stagione. Noi non ripartiremmo subito come la A, ma non abbiamo certezze o comunicazioni, e adesso è pure due mesi che siamo fermi: il protocollo è di difficile attuazione, e dovete tenere presente che a Crotone non si fanno tamponi. Ovvio poi che se si dovesse fare, ci metteremo nella condizione di essere adempienti”.

Prosegue poi: “Io, se sarà possibile, da lunedì faccio anche allenare la squadra, ma se poi riprendiamo a giocare e un giocatore risulta positivo al Covid-19 come facciamo? Di chi è la responsabilità? A regola del datore di lavoro, che sarei io. Se ripartiamo allora, starò h.24 a controllare tutti”.

Conclude: “Ci siamo fermati nel momento migliore, venivamo da quattro vittorie consecutive, i ragazzi avevano raggiunto la giusta scia mentale, speriamo di continuare così qualora si riprendesse il campionato. In caso di mancata ripresa? Non mi esprimo, ci sono giù tanti miei colleghi che viaggiano con la fantasia. C'è un regolamento e l'importante è che non si facciano pasticci: lo stesso dice che vanno su le prime due”.