Pres. Juve Stabia: "Fiducioso dalla ritrovata unità di intenti e dalla competezza"

La società al fianco della squadra in un momento delicato: questo, in sintesi, il nodo centrale del messaggio che il presidente della Juve Stabia Andrea Langella ha voluto lanciare attraverso i canali ufficiali del club.

Il numero uno delle Vespe ieri ha fatto visita alla squadra, e si è poi così espresso: "Credo fosse necessario non solo spronare i calciatori a tornare quelli forti e brillanti che abbiamo apprezzato per tutto l’arco della stagione prima della sospensione, ma anche ascoltarli per capire il momento che stanno vivendo e come intendono uscire da questa situazione. Ho trovato nel gruppo grande disponibilità al sacrificio e convinzione nei propri mezzi. Sono convinto che con la ritrovata unità di intenti mostrata dalla società e con la compattezza dello spogliatoio potremo tornare a dimostrare il valore di questa squadra, allestita dal direttore Polito, che non può essere scalfito dalle ultime prestazioni. Sappiamo bene tutti, dirigenti, staff tecnico, calciatori e tifosi quanto è importante la partita con la Salernitana e quanto lo sarà conservare la categoria. Sono fiducioso”.