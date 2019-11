© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Tirreno, è il presidente del Livorno Aldo Spinelli a fare il punto della situazione, dopo il summit societario che si è tenuto a Genova e che ha visto dare a mister Roberto Breda nuova fiducia: "Non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di un risultato diverso dalla vittoria con il Trapani. Dobbiamo fare quadrato, stare tutti uniti e preparare nel migliore dei modi questa partita fondamentale. Se vinciamo alla ripresa del campionato e azzecchiamo altri due o tre risultati utili consecutivi ci rimettiamo in media per la salvezza che in definitiva è il nostro obiettivo. Ora bisogna che tutti tirino fuori le p...".

Nota poi al mercato: "Abbiamo sei attaccanti che per ora hanno segnato poco, ma che sono convinto sono vicini a sbloccarsi. E poi a fine gennaio rientra Brignola che è la punta che ci manca. Siamo coperti in tutti i ruoli. Sono convinto che torneremo in linea di galleggiamento. Abbiamo recuperato Viviani che è un signor giocatore e a breve potremo contare anche su Luca Rizzo, tutti elementi di qualità che in serie B fanno la differenza".

Poi la chiosa, con ironia: "Ho detto a Breda che se non inizia a vincere riprendo Diamanti a gennaio".