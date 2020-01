© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle telecamere di Rete8, come riferisce pescarasport24.it, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul mercato: "Vido e Palombi hanno le caratteristiche giuste per noi ma sono giocatori di Crotone e Cremonese. Per me Palombi è difficilissimo che lasci i grigiorossi. Più probabile che lo facciano Ceravolo e Ciofani. E comunque oggi è presto per muoversi. Memushaj? La società ha investito molto su di lui. Per noi e per Zauri nessun problema. A oggi il chiarimento non c'è stato ma solo perché i giocatori stanno tornando in queste ore. Ma vi assicuro che non ci sarà nessun problema. Centrocampo e difesa? Non abbiamo bisogno di nulla. In uscita Celli, Cisco, Ingelsson andranno a giocare. Brunori? Per noi non è un peso anzi. Ma capiamo che anche lui vuole giocare di più".