Fonte: Dal nostro inviato in Lega Alessandro Rimi

Fresco di elezione nel consiglio direttivo di Lega B, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, a margine dell'assemblea odierna, ha così parlato: “Si respira un clima diverso, grazie anche all’ispirazione del Presidente Vigorito. Mi sono candidato per rappresentare le neopromosse, con l’idea di dare loro garanzia ed evitare decisioni che potessero scardinare la stabilità dei club. Non sono un giurista, ma un uomo commerciale. Le mie esperienze proveranno a far crescere ulteriormente il valore di un campionato che cresce anno dopo anno. Importante l’accordo Dazn-Sky in questo senso. Vogliamo unità d’intenti e positività, quella che si è vista oggi in Assemblea. Una Lega è forte se ha un prodotto forte: quest’anno sembra di vedere uno dei migliori campionati di B degli ultimi anni. Quello che possiamo fare è aggiungere ulteriore valore”.