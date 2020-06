Pres. Pordenone: "Non giocheremo a Udine. Impugnare l'atto? Non diamo problemi"

Il Pordenone non potrà terminare il campionato alla "Dacia Arena" di Udine: anche la Serie A riprenderà il suo corso, e il club proprietario dello stadio reputa impossibile la gestione di due campionato in un lasso di tempo così insolito come quello che si presenta per questo rush finale della stagione 2019-2020.

Di questo, dalle colonne del Gazzettino - edizione Pordenone, ne ha parlato il presidente neroverde Mauro Lovisa: "Non è uno sfratto. Abbiamo semplicemente ricevuto una comunicazione con la quale l’Udinese ci invita a trovare quanto prima (pare entro il 30 giugno, ndr) una nuova sede per le nostre gare interne perché in questa concitata fase finale di campionato trova difficile gestire due partite quasi in contemporanea. Non nascondo che ci è cascato il mondo addosso perché trovare una soluzione alternativa alla Dacia Arena in così poco tempo non è una cosa facile. Avremmo potuto impugnare l’accordo in vigore, ma creare problemi non fa parte del nostro stile. Abbiamo preso atto della situazione, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: abbiamo risolto tanti problemi in passato, risolveremo anche questo. Ci siamo quindi messi in moto subito e ci siamo rivolti verso Trieste dove abbiamo trovato grande disponibilità da parte del Comune e dell’Unione Sportiva Triestina, alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Onestamente speravo che la solidità dei rapporti personali in atto fra le due parti aiutasse ad andare oltre ai problemi. Metteremo anche questa vicenda nel nostro bagaglio d'esperienze".