RBN, lo scopritore di Nicolussi Caviglia: "Farà un percorso importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hans Nicolussi Caviglia, giocatore in prestito dalla Juventus, ieri ha realizzato in Coppa Italia il gol che ha permesso al Perugia di passare il turno contro il Sassuolo. Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Bordocampo’ ne ha parlato Marco Giovinazzo, dirigente della sua prima squadra, l’Aygreville: “Gli ho scritto per fargli i complimenti. Lui è sempre molto timido, non si monta la testa. Volevo dirgli che lo seguiamo”.

Sugli inizi: “Faceva parte di un gruppo che non era fortissimo ma è riuscito a ritagliarsi un ruolo di leader e poi si è costruito migliorando sempre di più. Quando è stato il momento giusto si è fatto trovar pronto”.

Sul futuro: “Parlavo con Ciccio Grabbi che l’ha allenato e secondo lui ci sono tutti i presupposti perché faccia un percorso importante”.