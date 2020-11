Reggiana, Alvini: "Chiediamo scusa a tutti, oggi non si salva nulla"

vedi letture

Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana, ha parlato al termine della batosta subito sul campo del Lecce: "Voglio chiedere scusa a tutti per sconfitta. Ci sta perdere contro una squadra come il Lecce, ma in questo modo è davvero troppo pesante. Sapevamo che, dopo quello che è successo, avremmo dovuto colmare un gap non indifferente, ma dietro una sconfitta del genere non c'è un motivo fisico e nemmeno tecnico-tattico. Non temo nessuna ripercussione, la squadra è matura, si rialzerà e continuerà a lottare per i propri obiettivi. C'è qualcosa di buono dopo un 7-1 subito? No, non c'è nulla dopo una prestazione del genere. Dobbiamo riprendere subito a lavorare, ripartire e dimenticare una giornata negativa come quella di oggi. Lavoreremo per riprenderci immediatamente".