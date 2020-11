Reggiana, Amadei dopo il pari con la Cremonese: "Servirà tanta pazienza per tutta la stagione"

Sugli spalti del ‘Mapei Stadium’ in occasione del pareggio fra Reggiana e Cremonese era presente anche il patron della Regia Romano Amadei. Ecco quanto dichiarato alla Gazzetta di Reggio: “E’ stata una partita molto brutta, abbiamo giocato male noi, così come hanno giocato male loro. Purtroppo l’arbitro è stato ancora peggio delle due squadre, non si capiva cosa stesse facendo. Abbiamo fatto un punto ma tre erano di enorme importanza e stavamo anche per guadagnarli, sebbene non li meritassimo a pieno. Per fortuna i sette gol di Lecce sono alle spalle. Dovremo portare tanta pazienza e penso che ne dovemo portare parecchia anche per il prosieguo del campionato”.