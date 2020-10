Reggiana, conferme e innesti di categoria. Con il ritorno dell'eroe Kargbo

Dopo la promozione la Reggiana si è messa al lavoro per far sì che la Serie B non sia solo effimera. E così gli emiliani hanno costruito una squadra con tanti giocatori che conoscono la categoria affiancati al gruppo che ha conquistato la promozione. In difesa Gyamfi e Ajeti portano esperienza e fisico davanti a un Cerofolini che deve confermare le buone cose che si dicono di lui. A centrocampo desta molto interesse Muratore, passato dalla Juve all'Atalanta, con Zampano e Germoni che rappresentano due sicurezze per la cadetteria.

Il colpo: All'ultima curva di mercato è tornato in Emilia Augustus Kargbo, l'eroe della promozione. A lui saranno chiesti i gol per puntare alla salvezza che potrebbero anche valergli una chiamata importante in futuro dopo che già in estate le sirene non erano mancate. Conosce l'ambiente, molti compagni e l'allenatore. C'è tutto per fare bene.

La formazione: CEROFOLINI; GYAMFI, AJETI, Martinelli; ZAMPANO, MURATORE, Radrezza, Rossi, GERMONI; KARGBO, MAZZOCCHI. Allenatore: Alvini (confermato)

Acquisti: Luca Zamparo (Parma), Davide Voltan (Vis Pesaro), Giuseppe Zampano (Cesena), Bright Gyamfi (Benevento), Luca Germoni (Juve Stabia), Nicolò Cambiaghi (Atalanta), Salvatore Pezzella (Roma), Michele Cerofolini (Fiorentina), Simone Muratore (Atalanta), Simone Mazzocchi (Sudtirol), Arlind Ajeti (Vejle), Stefano Crivellaro (Torino), Riccardo Gatti (Atalanta), Augustus Kargbo (Crotone)

Cessioni: Davide Narduzzo (Siena), Stefano Pellizzari (Legnago), Giulio Favale (Cesena), Fran Brodic (Kustosija Zagabria), Alessandro Favalli (Perugia), Alessandro Muro (Correggese), Stefano Scappini (Modena), Riccardo Santovito (Renate), Matteo Serotti (svincolato), Alessandro Spanò (ritiro)