Reggiana-Pisa 2-2, le pagelle: Radrezza regia da Oscar, Vido non perdona

vedi letture

Reggiana-Pisa 2-2

Marcatori: 7’ Mazzocchi (R), 24’ Caracciolo (P), 36’ Vido (P), 68’ Martinelli (R)

REGGIANA

Cerofolini 5,5 – Titubante nelle uscite, tra i pali non commette errori grossolani.

Gyamfi 5 – Sverniciato con disarmante facilità da Vido in occasione del raddoppio.

Espeche 6 – Marconi lo sovrasta in occasione del 2-1. Per il resto tiene botta.

Martinelli 6,5 – Con la sua capocciata permette ai granata di riacciuffare un pareggio prezioso.

Zampano 5,5 – Lisi è un brutto cliente, cerca di arginarlo come può. (58’ Lunetta 6 – Non sempre preciso in fase di rifinitura, fornisce il suo contributo).

Muratore 6,5 – Uomo ovunque, recupera una quantità industriale di palloni. Resta in campo fino alla fine nonostante i crampi.

Radrezza 7 – Geometrie e piede raffinato. Lancio panoramico per Mazzocchi e assist dalla bandierina per Martinelli.

Kirwan 6,5 – Buon dinamismo, Provvidenziale la sua diagonale su Marconi nel finale.

Voltan 6 – Sempre nel vivo del gioco, anche se un po’ confusionario. (78’ Ajeti 6,5 – Al debutto è subito decisivo con un recupero provvidenziale su Masucci lanciato a rete).

Mazzocchi 6,5 – Dimostra di essere l’attaccante più in forma. Sblocca il risultato con uno scatto bruciante. (78’ Cambiaghi 6 – Un paio di accelerazioni che aggiungono pepe al finale).

Zamparo 5 – Assistito poco e male dai compagni, resta isolato senza andare mai alla conclusione. (58’ Marchi 6 – Alvini lo manda in campo per dare peso al reparto. Missione compiuta).

PISA

Perilli 6,5 – Sfortunato sul vantaggio granata. Si riscatta avviando con i piedi l’azione del 2-1.

Pisano 6 – Meno propositivo del solito, dietro non commette sbavature. (62' Birindelli 6 - Buon impatto sul match. Trova spesso il fondo).

Caracciolo 6,5 – Leader della difesa. Firma la rete del pareggio con una torsione da centravanti.

Varnier 5,5 – Qualche distrazione di troppo, sul gol di Mazzocchi si fa sorprendere colpevolmente.

Lisi 6 – Ingaggia un bel duello con Zampano. Non spacca la partita, ma assicura la solita spinta.

Gucher 6,5 – Tra i più ispirati fino a quando ha benzina nelle gambe. Pennella per la testa di Caracciolo. (77' Mazzitelli sv)

Marin 6 – Davanti alla difesa, si fa sentire smistando tanti palloni senza tirare mai indietro la gamba.

Siega 6 – L'arma tattica di D'Angelo. Raccordo prezioso tra centrocampo e attacco. (77' Palombi sv)

Soddimo 6,5 – Si accende a sprazzi ma con il pallone tra i piedi fa ciò che vuole. (62' De Vitis 5,5 - Concorso di colpa sulla dormita collettiva che permette a Martinelli di colpire indisturbato).

Vido 7 – Si intende a occhi chiusi con Marconi. Spietato davanti a Cerofolini. (71' Masucci 5,5 - La condizione non è ancora delle migliori. Non capitalizza un contropiede invitante).

Marconi 6,5 – Prende l’ascensore e sale in cielo mandando in porta Vido con una sponda perfetta.