Reggiana, Tosi dopo il pari contro l'Empoli: "Erano convinti di mangiarci vivi..."

vedi letture

A seguito del pareggio contro l'Empoli Doriano Tosi, ds della Reggiana ha rilasciato alcune dichiarazioni soddisfatte dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Erano convinti di mangiarci vivi... In questi casi è fondamentale non perdere, ma è chiaro che è una di quelle partite che devi provare a vincere e se ce la fai, vale doppio. Vorrei però ribadire che noi siamo per la cultura dei punti, per salvarci dobbiamo viaggiare alla media di 1,3 a partita, veniamo da quattro gare, di cui tre in trasferta, in cui ne abbiamo fatti 4. Insomma, dobbiamo continuare su questa strada".