Reggina, ag. Denis: "Molto carico per la Serie B. Mi auguro termini qui la carriera"

Lorenzo De Santis, procuratore del centravanti German Denis, ha parlato a Tuttoreggina.com del futuro dell’argentino che sarà ancora con la maglia dei calabresi: “Ci siamo sentiti anche stamattina, è molto carico come sempre. E' stato raggiunto un traguardo importante, peccato non averlo potuto festeggiare sul campo. Ha già mentalizzato il prossimo obiettivo, è proiettato alla prossima stagione. Lui vuole continuare a giocare finchè starà bene. Ha fatto questa scelta di vita con il ritorno di Europa, si è sentito in condizione di far benissimo in Italia e può fare altrettanto nella prossima stagione. Un calciatore di 39 anni deve avere una forma impeccabile, non ci diamo un termine ma sarà il campo a farci decidere. Alcune proposte non gli mancano con altri ruoli nel mondo del calcio una volta appese le scarpine al chiodo. - continua De Santis – Mi auguro che possa chiudere la sua carriera qui a Reggio e spero che possa dare alla piazza le stesse soddisfazioni dell’ultima stagione. Menez? È un giocatore con un talento straordinario, viene anche da esperienze esotiche ma un giocatore che se sta bene può fare la differenze. Può dare una grande mano alla Reggina ma mi aspetto ancora altri colpi a sorpresa".