Reggina, Bellomo: "Il Bari doveva vincere il campionato. Purtroppo per loro è andata così"

Nicola Bellomo, uno dei protagonisti della stagione che ha riportato la Reggina in Serie B, è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud per raccontare quanto vissuto in questi mesi sullo stretto: "Il Bari era la squadra che doveva vincere il campionato, perché è una squadra molto forte con giocatori importanti, e lo hanno dimostrato. Purtroppo per loro è andata così, ma penso siano la favorita per vincere i playoff. La nostra forza è stata il gruppo. L'allenatore ci ha gestito bene, non era facile con 30 giocatori. Il merito è di tutti, squadra e società. Vorrei tornare in Serie A con la Reggina, da protagonista".