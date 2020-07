Reggina, dopo Menez si punta al colpo Lafferty: potrebbe arrivare a parametro zero

vedi letture

L'ex attaccante dei Rangers Kyle Lafferty potrebbe essere un altro colpo della Reggina. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra infatti l'ex Sunderland è in trattative avanzate con la squadra promossa in Serie B che si è già assicurata Jeremy Menez. Lafferty, che arriverebbe a parametro zero, sarebbe alla sua seconda avventura in Italia dopo aver vestito la maglia del Palermo.