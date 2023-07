ufficiale Ricordate Kyle Lafferty? L'ex Palermo e Reggina riparte dalla 7ª divisione scozzese

Nuova avventura per Kyle Lafferty che a 35 anni sceglie di tornare in Scozia. Niente grandi palcoscenici, l'ex Palermo e Reggina giocherà nella West of Scotland League First Division, che è il settimo livello della piramide calcistica scozzese. Accordo per due stagioni con il Johnstone Burgh, squadra del paese di Johnstone, 15mila anime, a 19 km a ovest di Glasgow.

Nella passata stagione Lafferty era tornato in patria, in Irlanda del Nord, giocando per il Linfield, raccogliendo 8 presenze senza riuscire a segnare.