Kyle Lafferty torna in patria. L'attaccante ha firmato per il Linfield, 56 volte campione nordirlandese. 35 anni, l'ex Palermo e Reggina ha firmato fino al termine della stagione.

We are delighted to announce the signing of Kyle Lafferty until the end of the season 🔵💪#COYB #AFJ pic.twitter.com/UPz9aOYb9x

— Linfield FC (@OfficialBlues) February 8, 2023