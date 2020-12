Reggina, i destini incrociati di Toscano e Baroni: i due sono legati da un precedente

Destini incrociati quelli di Domenico Toscano e Marco Baroni, ex e neo tecnico della Reggina: lunedì, dopo il ko di Venezia, la società calabrese ha optato per il ribaltone in panchina, esonerando Toscano e chiamando l'ex Cremonese.

Che, già nella stagione 2015-2016 aveva rimpiazzato Toscano su una panchina, quella del Novara. Proprio Toscano, il 3 luglio 2014 assunse la guida tecnica del club azzurro, riuscendo a portarlo in Serie B, ma il 10 luglio del 2015 decise di lasciare per sposare il progetto Ternana: i piemontesi chiamarono allora Baroni, che, nonostante l'aggancio ai playoff (dove fu eliminato dal Pescara, poi promosso in Serie A), non lo confermò per il campionato successivo.