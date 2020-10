Reggina, mercato grandi firme. Con un Menez pronto a conquistare lo stretto

Altra neopromossa da tenere d'occhio. La Reggina infatti vuole, al pari del Monza, recitare un ruolo di primo piano in questa Serie B e lo si è capito bene dal mercato portato avanti da Taibi. La difesa è stata puntellata dagli arrivi di Delprato e Cionek, con Di Chiara a dare qualità alla corsia mancina già ben presidiata a Liotti. Fra i pali Plizzari è chiamato alla stagione del rilancio, mentre a centrocampo c'è il ritorno in Italia di Crisetig, che dovrà dettare i tempi della manovra, e Faty, che darà muscoli assieme a Folorunsho. Ma è in avanti dove, al netto della scommessa Vasic, il club ha piazzato i colpi più importanti con Lafferty e Situm ad affiancare Denis e Charpentier.

Il colpo: Al netto dei nomi fatti sopra il vero acquisto che sposta gli equilibri è Jeremy Menez pronto al rilancio in grande stile dopo qualche annata sottotono. Il francese vuole conquistare lo stretto e riportare il club calabrese in Serie A per mostrare che è stato dato per finito troppo presto.

Le formazioni: PLIZZARI; DELPRATO, CIONEK, Loiacono; Rolando, CRISETIG, FOLORUNSHO, DI CHIARA; Bellomo; MENEZ, Denis Allenatore: Toscano (confermato)

Acquisti: Jeremy Menez (Paris FC), Kyle Lafferty (Sunderland), Lorenzo Crisetig (Mirandes), Dimirios Stavropoulos (Panionios), Ricardo Faty (Ankaragucu), Mario Situm (Kayserispor), Thiago Cionek (SPAL), Gianluca Di Chiara (Perugia), Michael Folorunso (Napoli), Enrico Delprato (Atalanta), Gabriel Charpentier (Genoa), Alessandro Plizzari (Milan), Lorenzo Peli (Atalanta), Nikola Vasic (Akropolis)

Cessioni: Dimitrios Sounas (Perugia), Urban Zibert (Mantova), Simone Corazza (Alessandria), Matteo Rubin (Alessandria), Lorenzo Paolucci (Monopoli), Manuel Sarao (Catania), Alberto De Francesco (Avellino), Reginaldo (Catania), Abdou Doumbia (Carrarese), Edoardo Blondett (Alessandria), Matti Lund Nielsen (Pro Vercelli), Paolo Marchi (Ravenna), Desiderio Garufo (Cartanzaro), Davide Bertoncini (Como)