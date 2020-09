Reggina, nuovo attacco di Taibi a Blondett: "Ci vuole coraggio a rifiutare Catanzaro e Catania"

La vicenda legata a Edoardo Blondett continua a tenere banco in casa Reggina con il giocatore che finora ha rifiutato ogni offerta nonostante non rientri nei piani del club: “Non so cosa gli passi nella testa, è fuori dal progetto – ha spiegato il ds Massimo Taibi a La Sicilia -e nonostante ciò ha già rifiutato offerte da 3/4 squadre di Serie C. Ha rifiutato Viterbese, Catanzaro e Catania. Ci vuole coraggio a rifiutare certi club".