Reggina, Patti: "Mercato positivo. Testa all'Entella: Toscano è la nostra garanzia"

"Bisogna fare i complimenti a Massimo per come ha gestito l'operazione. Chiacchierando con Jeremy ha capito che c'erano i margini per aprire la trattativa e lo ha convinto ad accettare la proposta della Reggina. Mercato? Positivo. Non era facile piazzare gli elementi in uscita. Il Ds è stato impegnato giorno e notte".

Dalle colonne della Gazzetta del Sud, ha esordito così Matteo Patti, ex calciatore e ora collaboratore del Ds della Reggina Massimo Taibi. Messo però da parte il mercato, è tempo di pensare alla sfida contro l'Entella: "In B non esistono gare semplici. Troveremo un avversario motivato. Paolucci, Brescianini, Brunori Sandri e Crimi sono elementi di qualità. Toscano ha già catechizzato tutti, è lui la nostra garanzia".