Reggina, primato negativo per Menez: arriva il primo rosso diretto in Italia

Un rosso che ha fatto scalpore, quello rimediato da Jeremy Menez nella gara contro la SPAL. E che segna una sorta di primato, seppur negativo, per il giocatore della Reggina.

Come evidenzia infatti tuttoreggina.com, per il classe '87 è il primo cartellino rosso diretto in Italia. Prima di allora, infatti, nei campionati nostrani, il francese aveva rimediato una sola espulsione, ma per doppia ammonizione: era il 29 aprile 2015, e si stava giocando Milan-Genoa, terminata poi con la netta vittoria dei liguri (1-3).