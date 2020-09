Reggina, Taibi: "Blondett crede di essere da Real Madrid. Ha rifiutato tre club importanti in C"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato alla Gazzetta del Sud facendo il punto sul mercato: “Per Jallow e Cionek stiamo aspettando di incontrare i procuratori, mentre i contatti per Di Chiara non si sono mai fermati e attendiamo sviluppi. In uscita se dovesse arrivare un attaccante over allora Reginaldo finirà sul mercato. Bertoncini è richiestissimo, ma stiamo pensando a una conferma. Uno fra lui e Gasparetto comunque partirà di sicuro. - continua Taibi – Sarao andrà al Catania, mentre stiamo aspettando risposte dall’Avellino per De Francesco e sviluppi su Doumbia e Marchi. Blondett? Pensa di essere da Real Madrid, ha rifiutato tre offerte da squadre importanti di Lega Pro e io ho perso proprio la pazienza. Non mi interessa dove andrà o se deciderà di non accettare alcuna proposta, ma se resterà a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso“.