Reggina, Taibi: "Mercato? E' presto. Magari faremo un pensierino su uno come Cabaye"

vedi letture

Ai canali ufficiali della Reggina, è intervenuto il Ds dei calabresi Massimo Taibi, per fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese da tuttoreggina.com: "Attacco? Per noi Denis doveva essere l’Altafini della situazione. Non vuol dire che non avrebbe giocato, ma che sarebbe stato gestito in un certo modo. Charpentier ha beccato il Covid quando stava recuperando, perdendo 40 giorni. Lafferty doveva giocare e ha avuto un lutto. Vasic è arrivato qua e ha rischiato di rompersi il ginocchio dopo qualche allenamento, per fortuna poi ha avuto solo una distorsione. Menez ne ha saltato qualcuna. E’ chiaro che poi ne gioca solo uno, ma di attaccanti ne abbiamo sei. A gennaio c’è il mercato di riparazione e si chiama così per riparare, ma oggi siamo alla settima giornata, ancora è molto prematuro parlarne".

Nota conclusiva sui rumors di mercato: "Cabaye è un calciatore interessate ma adesso abbiamo 18 over, magari a gennaio prenderemo un calciatore come lui. Vedremo".