Reggina, Toscano: "Vedo i ragazzi concentrati e determinati". Out Menez

vedi letture

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pordenone di domani: “Sapevamo che ci attendeva un tour de force, ma vedo i ragazzi concentrati e determinati perché in queste situazioni la resistenza mentale e il recupero delle energie è fondamentale. Ci apprestiamo a sfidare in trasferta una squadra che ha fatto i play off e che si è rinforzata parecchio. Ogni partita in Serie B ha delle difficoltà e bisogna contestualizzarla in maniera diversa, ma sono convinto che anche domani i ragazzi risponderanno presente. - continua Toscano come riporta il sito del club - Non saranno delle gara Charpentier, Rivas. Qualcuno si è allenato oggi in maniera precauzionale perché non ha ancora recuperato dalla partita del derby, aspettiamo domani mattina per fare le ultime valutazioni”.

Questi i convocati del tecnico per la sfida. Assenti per indisponibilità Plizzari Rivas, Charpentier e Menez. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic