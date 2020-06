Riparte la B. Empoli, Marino scherza: "Ora dovrò giocarmi la riconferma in queste dieci gare"

In una lunga intervista rilasciata via zoom a vari colleghi delle testate locali empolesi il tecnico azzurro Pasquale Marino ha parlato della ripartenza del campionato dopo questo lungo e anomalo stop: “Veniamo da un periodo che ci ha segnato tutti per quello che è successo, ma ora i segnali sono positivi e questo migliora il nostro umore. Ora cerchiamo di tornare alla normalità sperando di riuscire a fare quello che abbiamo sempre fatto. Se il campionato fosse finito non avremmo avuto l'occasione di provarci, ma adesso ce l’abbiamo e quindi l’entusiasmo non manca e ora che abbiamo una partita all'orizzonte e conosciamo il calendario riusciremo a lavorare ancora meglio di quanto fatto finora con gli allenamenti individuali perché ci sarà bisogno di tutti. Dovremo essere bravi ad adattarci alla situazione che si è creata, ma ricordiamoci che ci sono categorie che soffrono di più e vivono maggiori difficoltà. - continua Marino - Ci faremo trovare pronti e ovviamente giocare in serale d'estate è un vantaggio anche se non sarà semplice visto il lungo stop a cui siamo stati costretti e questo potrebbe farci andare incontro a vari rischi, ma sarà così per tutti e avere un organico ampio è sicuramente un vantaggio. Futuro? Non sono stato fortunato perché se non fossimo ripartiti, stando alle parole del presidente, sarei stato riconfermato e invece me la dovrò giocare in queste dieci gare. A parte le battute ci attende un mini torneo e sto pensando solo a questo, poi per fare le valutazioni ci penseremo a fine stagione”.