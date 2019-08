Il Frosinone è tra le società più attive nel mercato di Serie B. Salvini e Frara stanno muovendo tante pedine, in ogni reparto. In primis le entrate: proseguono le trattative con Marcus Rohden, svedese, svincolato, che la società ciociara vorrebbe come ciliegina per la mediana. Potrebbe arrivare poi anche un terzo ex Palermo, dopo Salvi e Szyminski: si tratta del centrocampista Nicolas Haas, '96 dell'Atalanta.

Tre uscite Tre i giocatori in uscita: Raman Chibsah è sempre più vicino ai turchi del Gaziantespor. Per quanto riguarda Nicolò Brighenti è da registrare la richiesta dell'Ascoli mentre per Daniel Ciofani dovrebbe essere questione di dettagli da limare il passaggio alla Cremonese.

Affaire Ciano La questione Camillo Ciano dovrebbe essere invece chiusa. Tentato da ben più di una richiesta in Serie A, il talento dell'attacco del Frosinone è stato blindato con un contratto da quasi 600mila euro a stagione.